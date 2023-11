Moldavia-Albania | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Gara valida per la nona giornata del gruppo E di qualificazione ad Euro 2024. Si affrontano due squadre in piena lotta per strappare il pass necessario per la fase finale.si giocherà venerdì 17 novembre 2023 alle ore 18: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono attualmente quarti in classifica con 9 punti, a quattro lunghezze di distanza dall’prima, a meno 2 dalla REpubblica Ceca seconda e con un punto in meno della Polonia. In caso di successo, la Nazionale di Clescenco si giocherebbe il tutto per tutto proprio contro i polacchi. Gli albanesi guidano sorprendentemente il girone con 13 punti, e in caso di vittoria sarebbero qualificati alla fase finale. La Nazionale guidata da Sylvinho ha battuto nell’ultimo turno la Repubblica Ceca per ...