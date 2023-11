Mo | Netanyahu rimprovera Trudeau per aver chiesto ' massima moderazione' a Gaza

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tel Aviv, 15 nov. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjaminhato il premier canadese Justinpera Israele “la” nelle sue operazioni militari a. E' Hamas responsabile degli eventi orribili citati da, non Israele, ha scritto su X. "Non è Israele che prende deliberatamente di mira i civili, ma Hamas che ha decapitato, bruciato e massacrato civili, come nei peggiori orrori perpetrati contro gli ebrei dall'Olocausto". “Mentre Israele sta facendo di tutto per tenere i civili fuori pericolo prosegue il premier israeliano - Hamas sta facendo di tutto per mantenerli in pericolo. Israele fornisce ai civili corridoi umanitari e zone ...