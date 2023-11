Mo | al-Jazeera | Idf interrogano medici ospedale al-Shifa | disposta evacuazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Gaza City, 15 nov. (Adnkronos) - I soldati delle Forze di difesa israeliano (Idf) stanno interrogando il personale medico e paramedico oltre ai pazienti all'interno dell'di al-a Gaza City e hanno chiesto a tutti di trasferirsi nel cortile in vista dell'del complesso medico. Lo riporta l'emittente al-, aggiungendo che non è chiaro dove verrebbe trasferite le persone evacuate. I soldati hanno fatto irruzione nel pronto soccorso, nel reparto di chirurgia specializzata e nel reparto di maternità, riferisce al-, aggiungendo che le Idf stanno ''perquisendo stanza per stanza, corridoio per corridoio''.