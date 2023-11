Miretti in dubbio con l’Italia Under-21! Nuova ansia per Allegri – Sky

(Di mercoledì 15 novembre 2023)grana per Massimiliano. Le condizioni di Fabio, convocato con-2,1 tengono in apprensione la Juventus. Di seguito la notizia riportata da Sky Sport. IN21 continua il proprio percorso verso l’Europeo del 2025. Purtroppo il pareggio contro la Lettonia vede gli azzurri costretti ad inseguire le altre squadre del Gruppo A di qualificazione all’Europeo del 2025. La nazionale di Carmine Annunziata, oltre a dover fare a meno di Oristanio e di Colombo, dovrà far fronte anche al problema di Fabio, centrocampista della Juventus. L’Inter affronterà i bianconeri alla ripresa del campionato, domenica 26 novembre. Altra grana per Massimiliano, che dovrà ...

In una posizione non sua, a meno che Allegri non schieri una coppia McKennie e Rabiot, con... in attesa di Danilo (anche lui in forte).

Juve, Miretti in dubbio: si scalda Nicolussi Caviglia Calciomercato.com

Italia U21, Oristanio e Colombo lasciano il ritiro: da valutare Miretti e ... Pazzi di fanta

Le condizioni non ottimali di Manuel Locatelli potrebbero portare la Juventus ad adoperare Hans Nicolussi Caviglia nel prossimo impegno ...La Juventus in vista dell'Inter perde Locatelli. Mister Allegri pensa alle soluzioni tattiche, una porta il nome di Nicolussi Caviglia.