Milano | imbrattano l’Arco della Pace | nuovo blitz di Ultima Generazione | fermati 7 attivisti

La polizia di Stato ha indagato 7 persone ritenute responsabili dell'imbrattamento del monumento milanese neoclassico dell'Arco della Pace, a. Si tratta di cinque donne e due uomini di età compresa tra i 19 e i 42 anni, che oggi pomeriggio, verso le 16, in piazza Sempione, hanno colpito il monumento inaugurato nel 1838 lanciando ...

Nuova azione a Milano da parte di un gruppo di attivisti di Ultima Generazione. Gli ambientalisti hanno imbrattato l'Arco della Pace con della vernice arancione: poco dopo le 16 il gruppo di 10 person ...