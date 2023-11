Milano-Cortina 2026 | Fontana | “Lombardia in anticipo sulle opere

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “Noi in ritardo per la metrotranvia per l'Arena Santa Giulia? Sono notizie che non so chi abbia dato, anche perché la realizzazione delleinfrastrutturali è di altri soggetti che non sono Regione”, ha spiegato il governatore lombardo Attilioa margine dell'inaugurazione di Merlata Bloom. Il tema è quello del presunto ritardo nella realizzazione del collegamento a uno degli impianti delle Olimpiadi. “Per quel che riguarda Regionenon dico che siamo in, ma quasi. Nel senso che leche ci siamo prefissati di realizzare stanno procedendo in maniera assolutamente regolare”. Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev