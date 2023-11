Milano | Baby Gang | ' siamo cresciuti con l' ingiustizia'

(Di mercoledì 15 novembre 2023), 15 nov. (Adnkronos) - "con l', a differenza che prima ci soffrivamo ora ci facciamo due risate". E' la frase, con tanto di dito medio, che(Zaccaria Mouhib) pubblica dopo la condanna a 5 anni e 2 mesi per la sparatoria che lo ha visto protagonista insieme a Simba La Rue (Lamine Mohamed Saida) condannato a 6 anni e 4 mesi per quanto avvenuto all'alba del 3 luglio 2022 nella zona della movida di corso Como a. Il trapper Simba, invece, si è limitato sui social a mostrare le mura del carcere milanese di San Vittore, ma non ha commentato oltre la condanna inflitta in primo grado.

I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, nei pressi di corso Como : Mohamed Lamine Saida, noto come Simba La Rue, e Zaccaria Mouhib, aliasGang, avevano ...

I trapper Baby Gang e Simba condannati a Milano Agenzia ANSA

Sparatoria nelle strade della movida a Milano: condannati i trapper Simba La Rue e Baby Gang Il Fatto Quotidiano

I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 luglio del 2022, in via di Tocqueville, attorno a Corso Como: nella sparatoria rimasero feriti due senegalesi ...Pene fino a 5 anni e 8 mesi anche per altri membri della ‘crew’. Nella sparatoria, in piena zona della movida, erano stati gambizzate due persone ...