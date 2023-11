Milano | aveva sfregiato fidanzata ex | evade da domiciliari Scatta braccialetto elettronico

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023), 15 nov. (Adnkronos) - Era finita agli arrestila scorsa estate, dopo averuna ragazza chestretto una relazione sentimentale con il suo ex compagno, ma proprio non ce la faceva a resistere ed è evasa più volte. Per questo per lei èto l'obbligo del. E' accaduto a una 21enne di Vimodrone, nel milanese. I carabinieri della locale stazione, a suo carico, hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare per atti persecutori e lesioni aggravate, emesso su richiesta della procura della Repubblica di Monza. La ragazza è, infatti, ritenuta responsabile di aver più volte molestato, la scorsa estate, una 30enne cheintrapreso una relazione sentimentale con il suo ex compagno. In una ...