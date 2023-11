Milano | altro blitz di Ultima Generazione | imbrattato l' Arco della Pace

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nuovodi: un gruppo di attivisti haconvernice arancione l', in Piazza Sempione,monumento simbolocittà. La protesta – spiega lo stesso movimento ambientalista – si è svolta tra le 16.10 e le 16.15. I manifestanti hanno colorato con vernice arancione il monumento, utilizzando degli estintori, e srotolando nel frattempo uno striscione arancione con la scritta 'Fondo riparazione'. L'azione, riferiscono sempre da, è durata fino alle 16.15 quando sono arrivate le forze dell'ordine che hanno portato 10 attivisti in Questura.

L'deve essere considerato un avversario e mai un nemico'. Lo ha detto il ministro dell'...della nuova Repubblica da sogno a realtà' che si è tenuto mercoledì 15 novembre all'Università di-...

Simba La Rue e Baby Gang condannati per la sparatoria in corso Como a Milano: 6 anni e 4 mesi uno, 5 anni e 2 mesi l'altro Corriere Milano

Trapper Simba La Rue e Baby Gang condannati per la sparatoria a Milano Sky Tg24

Carceri sempre più come tombe, dopo la notizia di un altro detenuto morto per suicidio nella prigione di Udine. Un’ecatombe che certifica per l’ennesima volta il problema, denunciato da più parti, ...I tifosi possono stare tranquilli: la prima e la seconda maglia dell’Atalanta per la prossima stagione avranno ancora come colori primari il nerazzurro e il bianco. Ce l’ha confermato Mauro Conti, ...