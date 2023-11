Milan | tentativo per Kiwior | la risposta dell'Arsenal

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nei giorni scorsi ilha fatto un sondaggio per l'ex Spezia. All'non sta trovando molto spazio e i rossoneri sono...

Dopo averlo cercato la scorsa estate, l'Inter valuta la possibilità di fare unper Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe 1992, obiettivo di mercato anche del. Marotta e Ausilio ...

Calciomercato Milan, tentativo per Guirassy. Per la difesa piace Van Breemen Sky Sport

Di Marzio: “Milan, non solo difesa! Blitz di Moncada e… Guirassy” Radio Rossonera

Akor Adams è il nome nuovo per l’attacco del Milan. I rossoneri continuano a cercare un giocatore che dia il cambio a Giroud e permetta di aumentare il numero di soluzioni offensive della squadra. L’a ...Un'idea per gennaio. Dopo averlo cercato la scorsa estate, l'Inter valuta la possibilità di fare un tentativo per Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe 1992, obiettivo di mercato anche del Milan. M ...