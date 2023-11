... sorprendono in avvio i padroni di casa con i gol di Ikwuemesi al 5 e Dia al 17 ma vengono...scende in campo perchè la Salernitana viene prima di tutto' Più contento per la vittoria delo ...

Milan, ripresi gli allenamenti a ranghi ridotti: il report della seduta Pianeta Milan

Bennacer: “Al Milan vuoi sempre vincere. Infortunio Non sento niente sul ginocchio” SOS Fanta

Giornata d’allenamento per il Milan, che ha ripreso i lavori in vista del match contro la Fiorentina: questo il report da Milanello Il Milan di Stefano Pioli ha svolto una seduta d’allenamento in vist ...Dopo tre giorni di riposo, il Milan è tornato ad allenarsi con venti giocatori presenti a Milanello tra infortunati e chi non è andato in nazionale. Lavoro personalizzato per Pulisic e Kjaer con ...