Milan | poco spazio per Pellegrino e Romero | possibili i prestiti

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Scarso minutaggio per Marcoe Lukanel: i due potrebbero partire in prestito a gennaio L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla prima parte di stagione di. Entrambi non hanno raccolto minutaggio a sufficienza con la maglia delin questo avvio di stagione (il difensore, poi, si è anche infortunato). Per questo motivo non è da escludere un possibile prestito nel mercato di gennaio per permettere a entrambi di ritrovare continuità prima di tornare nuovamente alla base. Una soluzione che sta prendendo sempre più piede in casa rossonera. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM