Milan | Pioli pronto a pescare dalla Primavera di Abate

Milan, il video che inchioda Pioli: scoppia l'ira dei tifosi rossoneri Liberoquotidiano.it

Il Milan, a ranghi ridotti per le assenze dei rossoneri impegnati con le rispettive nazionali, si è ritrovata a Milanello per la ripresa degli allenamenti e per iniziare a preparare il prossimo ...Camarda show in Primavera. Ma quando può esordire in prima squadra col Milan E quando può firmare il primo contratto da professionista