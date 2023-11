Milan | i gol da calci piazzati sono di nuovo un problema | il dato

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nelle ultime uscite ilè tornato a subire diverse reti da palla ferma. L’anno scorso, i rossoneri incapparono nel momento più buio della gestione Stefano Pioli contro la Roma subendo due gol suo piazzato. In quel match, la squadra di Josè Mourinho riuscì a trovare un inaspettato pareggio da 2-0 a 2-2, grazie alle reti nate da dueda fermo. Anche questa stagione, ilè tornato a subire diversi gol suo piazzato. In totale, la squadra rossonera ha subito più di 6 reti in questo modo. L’ultimo è arrivato proprio sabato sera contro il Lecce con Nicola Sansone, che ha trovato la rete del momentaneo 1 a 2. Anche in Europa nella sfida al PSG, i rossoneri hanno riscontrato lo stessocon Kolo Muani eSkriniar che hanno segnato su ...

Per andare a vincere in casa del, però, servirà essere perfetti dal punto di vista offensivo; ... Fino a questo momento i viola hanno realizzato ventima tra i marcatori gli attaccanti non ...

Disastro Musah: non butta palla fuori e il Milan subisce gol così La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Milan, David è in crisi di gol: sicuri che ne valga la pena Pianeta Milan

Arijon Ibrahimovic, centrocampista classe 2005 del Frosinone, arrivato dal Bayern Monaco in estate, ha parlato del suo passaggio in giallazzurro al Corriere dello Sport: "Cercavo una squadra per gioca ...L’attaccante del Lecce ha parlato nella serata di ieri ai microfoni di Sportitalia ritornando sull’annullamento del gol al 94’ della partita contro il Milan ...