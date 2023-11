Milan-Fiorentina senza Giroud e Leao | Pioli dovrà fare di necessità virtù

... con tranquillità, prima del ritorno in campo; alla ripresa del campionato ci sarà la gara in trasferta contro il, un match per nulla semplice vista la forza dei rossoneri ma lasta ...

Milan senza due attaccanti titolari contro la Fiorentina: chi giocherà nel tridente TUTTO mercato WEB

Milan coi cerotti: i due possibili tridenti per la gara con la Fiorentina Viola News

Ultimo giorno di riposo concesso alla squadra da Mister Italiano dopo la vittoria contro il Bologna. Da domani, infatti, i calciatori non impegnati con le rispettive nazionali faranno ritorno al Viola ...Italiano, tecnico della Fiorentina, deve risolvere un problema grande; serve assolutamente una soluzione per il proseguo della stagione ...