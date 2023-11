Milan | Adli | “Raggiungere gli obiettivi | per società | tifosi e per noi”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Yacine, centrocampista del, ha rilasciato delle dichiarazioni a 'The National Football' negli Emirati Arabi Uniti. Le sue parole

Commenta per primo Yacine, centrocampista del, ha parlato a The National e si è soffermato sull'avvio di stagione, partendo dalla recente sfida con il PSG: 'La settimana scorsa abbiamo giocato una partita davvero ...

Algeria, il ct Belmadi: "Ho parlato più volte con Adli. Ora tocca a lui..." Milan News

Dall'estero arriva un'indiscrezione importante sul futuro di Rade Krunic: il rinnovo non è vicino, una squadra è pronta farsi avanti.Il Milan è stato una delle squadre più attive sul mercato nella scorsa sessione, ma l’affare Udogie non è andato in porto: forse, ancora una volta, ciò che limita il calcio italiano è la fiducia nei ...