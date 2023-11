Migranti | la Corte Suprema britannica boccia il piano del governo Sunak sui trasferimenti in Ruanda | “Rischio rimpatri forzati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Lademolisce uno dei punti più importanti delle politiche migratorie intraprese dal primo ministro Rishi. I cinque giudici supremi hanno infatti confermato la sentenza di Appello dichiarando illegale il cosiddetto ‘’ da 140 milioni di sterline che prevede il trasferimento di quote diirregolari nel Paese africano dove verranno svolte le verifiche riguardanti le loro richieste di asilo. Si tratta di un duro colpo per la stretta sull’immigrazione promessa dall’esecutivo di Londra che ha l’intento dichiarato di dissuadere le persone a intraprendere viaggi verso il Regno. Non sono ancora note le motivazioni della sentenza, ma la sentenza d’Appello aveva sollevato ilreale che i rifugiati deportati ...