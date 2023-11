Migranti | Conte M5s | ' Il piano di Sunak come quello di Giorgia Meloni non garantisce la tutela dei diritti'

Giuseppe, al termine dell'incontro con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, ha commentato la sentenza della Corte Suprema di Londra sul pianodi Sunak. "Evidentemente è perché non ...

Migranti: Conte, 'accordo con Albania deportazione di massa temporanea e costosa' La Gazzetta del Mezzogiorno

Accordo migranti, Conte: “Meloni confeziona deportazione di massa ... Il Sole 24 ORE

BRUXELLES, 15 NOV - Gli attraversamenti irregolari rilevati alle frontiere esterne dell'Ue sono aumentati del 18% nei primi dieci mesi del 2023 arrivando a quasi 331.600, il totale più alto dal 2015."Abbiamo condiviso con Confindustria che in questa manovra non c'è un euro per gli investimenti. Credo non sia mai successo. Meloni sarà la premier responsabile dell'incremento del debito pubblico. (A ...