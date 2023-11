Migranti | all' hotspot di Lampedusa in 1 430 | oggi trasferimento per 230

Un attacco, quello dei palestinesi poi che non è nato dal vuoto, ma'interno di un contesto ben ... "Voi ricevute molti piùrispetto a noi ed è stato vergognoso il modo in cui l'Europa se n'...

Due centri in Albania, c'è l'intesa per 39mila migranti all'anno ... Agenzia ANSA

Germania, la nuova politica più ferrea sull'accoglienza dei migranti, Euronews Italiano

Donne migranti in gravidanza: un laboratorio settimanale per imparare l'italiano e prepararsi al parto. Il Centro per le famiglie offre un percorso di accompagnamento alla nascita. Info: 3383075942 o ...Sbarchi di migranti in numero anomalo per il periodo. Ultimi arrivi, in ordine di tempo, 90 gambiani, guineani, ivoriani e somali.