Microsoft annuncia GPT-4 Turbo con Visione Multi-Modale

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Durante l’annuale evento Ignite,ha rivelato che GPT-4consarà presto disponibile in Azure OpenAI Service e Azure AI Studio. Questo aggiornamento fornirà agli sviluppatori capacità-modali per le loro applicazioni, consentendo un’ampia gamma di possibilità. La capacitàsignifica che l’intelligenza artificiale disupporterà vari formati di input, … ?

Microsoft Ignite 2023: le ultime novità sul fronte dell'Intelligenza ... Microsoft News

Fondazione CDP e Generation Italy: al via un programma di ... Microsoft News

Ignite 2023 rivela innovazioni Microsoft: Copilot potenziato, chip Azure Maia e Cobalt, AI Studio. Sicurezza avanzata, partnership AMD e NVIDIA. Impegno legale con Copyright Commitment. Nvidia AI Foun ...Come ogni anno, Microsoft Ignite rappresenta il momento più importante per le novità dedicate alle imprese e ai professionisti del settore IT: Ignite è infatti da sempre un momento per presentare i pr ...