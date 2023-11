Mick Jagger rivela cosa ha ispirato il logo dei Rolling Stones

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Pubblicato il 15 Novembre, 2023 “Vidi un’immagine della dea Khali con la lingua fuori e quella lingua divenne ildei”. Così l’inossidabile, in visita a Kolkata, in India. Il frontman del gruppo, tornato nel nella capitale del Bengala Occidentale dopo dieci anni di assenza su invito di alcuni amici, ha raccontato che fu il fratello maggiore, che nel 1969 aveva già fatto vari viaggi in India, a mostrargli l’immagine. “Capii immediatamente che quella parte del corpo rosso accesa, e la sua irriverente espressione, sarebbero state un simbolo potente, e chiesi al designer John Pasche di rielaborarlo per noi”. Happy Diwali and Kali Pujo??? ??????? ?? ?? ???? ?? pic.twitter.com/BmhazRQMcU —...