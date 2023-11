Michelle Hunziker | la sua serata con Cesare | «Un piccolo bignè è venuto a trovarmi»

(Di mercoledì 15 novembre 2023), come tutte le nonne che si rispettino, è innamorata follemente del suo nipotino, tanto che, in alcune interviste, ha dichiarato di commuoversi ogni volta che lo vede...

Ormaie Alessandro Carollo non si nascondono più: la conduttrice e l'osteopata sono una coppia a tutti gli effetti. Di recente sono stati paparazzati di ritorno da Roma, città dove l'uomo ...

Da Michelle Hunziker a Giulia Salemi, i vip paparazzati a Milano TGCOM

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, le foto del weekend romantico a Roma Fanpage.it

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sono sempre più innamorati. I fotografi del settimanale Chi li hanno beccati insieme a Roma, dove si sono concessi una serata con degli amici, per poi ...Michelle Hunziker non ha mai nascosto di essere molto affezionata ai suoi tre cagnolini: Leone, Lilly e Odino e, infatti, molto spesso, posta contenuti social in loro compagnia. Così, ...