Micheli | “Donizetti ambientalista | con il Diluvio Universale ci insegna a rispettare la Terra”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Bergamo. Basta soffermarsi qualche istante e osservare il programma di questa edizione delOpera, per rendersi conto dell’attualità dei temi trattati e di come la musica e le opere di Gaetanosia attuali e abbiano ancora moltissimo darci. Non può essere una congiunzione astrale, eppure nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della cultura 2023 questoOpera ci offre spunti, riflessioni, rimarca valori e fa da specchio al nostro mondo. Ad aprire la nona edizione diOpera sarà LU OpeRave che, giovedì 16 novembre dalle 20,debutterà al Balzer Globe. Da chiarire subito: è uno spettacolo innovativo, una festa dove lo spesso spettatore partecipa a questo progetto che unisce in un cocktail diversi generi e linguaggi. Un po’ come fece, e ...