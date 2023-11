Mezzogiorno e unificazione | giovedì 16 alla Chiesa del Carmine

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il Comitato di Avellino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano ricorda il quinto appuntamento della seconda edizione del ciclo 'IDELLA STORIA'. Ad Avellino16 novembre ...

Ad Avellino giovedì 16 novembre alle ore 18.00, presso la Chiesa del Carmine, ci sarà una tavola rotonda sul tema ''. Parteciperanno Paolo Saggese, Dirigente Scolastico e ...

Prossimo appuntamento di questa rassegna sarà quindi la Tavola Rotonda sul tema “Mezzogiorno e unificazione” in programma giovedì 16 novembre alle ore 18 presso la Chiesa del Carmine.Le trasformazioni socio-economiche dall’unificazione italiana ad oggi sono state rilevanti, ma resta il fatto che il Mezzogiorno continua a marcare divari, in termini di Prodotto Interno Lordo per abi ...