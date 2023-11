Mew in tilt | il brano le ricorda il suo cane e la sua famiglia | “Non mi sento mai abbastanza”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Una nuova puntata di Amici 23 è appena andata in onda. Che cosa sarà accaduto nel nuovo appuntamento con gli allievi dell’amatissima scuola di Canale 5? Ve lo sveliamo subito qui di seguito ma intanto vi anticipiamo immediatamente che una cantante sta avendo molta difficoltà a preparare uno dei brani previsti per la puntata che andrà in onda domenica 19 novembre 2023. Ma scopriamo che cos’è accaduto nel dettaglio… Amici 23, Mew in difficoltà: ecco i motivi Come vi stavamo dicendo, durante la striscia quotidiana di Amici 23 di questo pomeriggio, mercoledì 15 novembre 2023, c’è una cantante che sta avendo un po’ di problemi. Si tratta di Mew. Valentina è stata mostrata sul piccolo schermo provare una canzone a cui tiene molto ma sta avendo un po’ di difficoltà nella preparazione dello stesso. La cantante ha spiegato di avere un grande blocco. Nonostante abbia la ...