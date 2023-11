Meteo Roma del 15-11-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023)venerdì tornati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare foschia lungo il delta del Po Al pomeriggio precipitazioni sulle Alpi occidentali e sulla Liguria a poco e regolarmente nuvoloso altrove entrata tempo ancora stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli poco nuvolosi al pomeriggio isolati rovesci sulla Toscana tempo invariato altrove In serata ti rinnovano condizioni di tempo uggioso congeli regolarmente coperti locali precipitazioni tra Toscana Umbria e Lazio a sud Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio velature in transito su tutti i settori In serata ti rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco nuvolosi precipitazioni in arrivo sulla campagna nella notte temperature minime massime in diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro...