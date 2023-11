Meteo mercoledì | tempo instabile tra nubi e schiarite

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Previsioni Italia SITUAZIONE. Secondo le previsioni, le latitudini mediterranee rimangono inserite in un campo di alta pressione disposto lungo i meridioni che favoriscein gran parte stabile anche sull’Italia centro-meridionale, seppur non sempre soleggiato. Il flusso umido occidentale, infatti, si avverte sulle nostre regioni tirreniche con annuvolamenti irregolari sul settore settentrionale, associati a qualche piovasco atteso nel corso della giornata sulla Toscana. Il Nord Italia si trova lungo il bordo superiore dell’anticiclone e di conseguenza più vicino al passaggio dei fronti atlantici che continuano a scorrere sull’Europa centro-settentrionale. In particolare sono le zone alpine confinali quelle alle prese con ilpiù, dove la natura molto mite dell’aria che sta scorrendo in quota ...