Meteo | addio estate di San Martino | arrivano neve e burrasche

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Arriva il vero inverno in ItaliaArriva l’inverno su tutta l’Italia. Vortice artico con le prime nevi a Nord e burrasca fredda a Sud. Prime piogge già da stanotte a Sud e a Nordovest, nella serata di giovedì si scorgeranno le avvisaglie di un peggioramento. In Sardegna e sull’alto Tirreno per arriva la perturbazione nordatlantica. Primi rovesci, con rischio di deboli nevicate sulle Alpi occidentali. Bufera da venerdì sulla Sardegna e sulla Toscana. Nella sua traiettoria da Nordovest a Sudest il fronte coinvolgerà soprattutto il Centro-Sud. Prime nevi attese sulle AlpiDunque, aria più fredda dal Nordeuropa, che farà arrivare lasulle Alpi oltre i 1600 metri. Il freddo intenso scaccerà l’aria calda presente da inizio settimana, determinando una decisa discesa delle temperature, soprattutto in quota. Si attendono iniziali schiarite al Nordovest, nuvole sulle altre ...