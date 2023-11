Metallica a Milano per gli I-Days 2024 | Dettagli sui Biglietti e la Data

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ifaranno tappa aper l’unicaitaliana del loro M72 Tour durante gli I-. Lo spettacolo si terrà all’Ippodromo Snai La Maura il mercoledì 29 maggio. Ecco dove acquistare i. Indice, ecco quando– Dove acquistare iTicketOne TicketMaster I-– Gli altri artisti, ecco quando Ipresenteranno ail loro 11° album in studio, “72 Season,” e utilizzeranno l’allestimento del palco già visto al Power Trip di Indio in California nell’ottobre scorso, con il caratteristico ...

I Metallica saranno sul palco degli I-Days il 29 maggio 2024 con il loro imponente show. Quello dei Metallica sarà un esclusivo e immenso concerto che James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett

Un'unica, esclusiva data a Milano vedà i Metallica esibirsi nello show più imponente mai visto in Italia, imperdibile per gli amanti della musica di tutte le ...Il 29 maggio i Metallica sbarcheranno in Italia, agli I-Days a Milano, per l'unica data italiana del loro tour. Quello della band americana agli I-Days ..