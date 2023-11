Met Gala | rivelato il tema del 2024 | tutto quello che sappiamo

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il Metha già individuato ilportante della sua prossima edizione. L’evento diche si svolge ogni anno a New York ha annunciato ile quindi il dress code da rispettare anche sul red carpet. Ogni anno il Metsceglie unpredominante che ispirerà le celebrità nella scelta dei look da red carpet. In vista dell’edizione, è stato finalmentequale sarà ilda rispettare. Ilultra fashion organizzato ogni anno in quel di New York presso il Metropolitan Museum of Art dal Costume Institute genera tantissima attenzione sopratper i look creativi delle star. In genere la cerimonia dicon annesso red carpet si svolge il primo lunedì di ...