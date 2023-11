Meret | l’agente | «C’è la sua disponibilità a rinnovare | poi si discuterà dell’aspetto economico»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 novembre 2023)di AlexFederico Pastorello è intervenuto a Tmw per parlare del futuro del portiere del Napoli «Per quanto riguardain questo momento non è importante parlare dei singoli, ci sono dei dialoghi in corso, i rapporti sono buoni con De Laurentiis, Chiavelli, Micheli e Meluso e il ragazzo si trova benissimo a Napoli. Laper discutere un prolungamento c’è sicuramente, poi c’è anche l’aspettoche verrà discusso nelle sedi più adeguate. Lada parte di Alex di rimanere c’è assolutamente, a Napoli si sente a casa, ha sempre sentito l’affetto della gente e sta molto bene in azzurro». Per chiudere l’argomento: c’è la volontà di provare a diventare il titolare della Nazionale? «In tutti i ruoli c’è la ...