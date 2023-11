Mercato Milan | Krunic nel mirino del Fenerbahce di nuovo | il punto

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ilvuole Rade, di. Nel corso dell’ultima estate il club turco ha provato più volte ad acquistare il giocatore bosniaco, trovando però la ferma opposizione del. Il club rossonero infatti non era intenzionato a vendere il centrocampista classe 1993, troppo importante negli schemi di Pioli. Per questo i rossoneri sanno provando a rinnovare il contratto di, senza però riuscire a trovare un accordo con il giocatore. Secondo quanto riportato in Turchia da Sporx, quindi, ilsarebbe tornato a pensare al calciatore del. Se fino a qualche mese faera imprescindibile per la squadra di Pioli, ora la situazione è leggermente cambiata. I rossoneri hanno infatti riscoperto Adli e si preparano a ...