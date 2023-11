Mercato Juve | sorpasso Bayern per un colpo a centrocampo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Lantus sta da tempo valutando ilKalvin Phillips del Manchester City in prestito, ma secondo quanto riportato da Espn ilMonaco...

Un trasferimento che non ha però dato i frutti sperati: le loro strade potrebbero separarsi, forse già neldi gennaio. ", che concorrenza per Phillips" Fino ad ora Phillips ha giocato ...

Spertsyan, sorpresa Juve: Giuntoli continua a osservare il colpo mercato Tuttosport

Calciomercato Juventus, Allegri chiede un top a centrocampo Sky Sport

la Juventus ha individuato nella propria seconda squadra una miniera preziosa. Nicolussi Caviglia, Yildiz, Iling-Junior e Soulé sono solo alcuni dei talenti che la Next Gen ha messo nelle mani di ...I Magpies, infatti, avrebbero l'intenzione di rafforzare la mediana dopo la squalifica di 10 mesi rimediata da Tonali, che dunque non potrà più giocare in questa stagione, e sarebbero pronti a ...