(Di mercoledì 15 novembre 2023) AGI - "La decisione di precettare è stata assolutamente" all'interno del governo "sulla base di una indicazione arrivata da un'autorità indipendente. Non è stata una". Così il presidente del Consiglio Giorgiaparlando dello sciopero di venerdì al termine di una vista alla mostra su Tolkien alla Gnam.ha sottolineato che è stata "unadi mediazione tra due diritti che vanno entrambi garantiti".

All'uscita dalla visita alla mostra su Tolkien,ha spiegato che la"è stata una decisione assolutamente condivisa" nel governo "ma sulla base dell'indicazione arrivata da un'...

Meloni: "Precettazione scelta condivisa e non politica" AGI - Agenzia Italia

Sciopero 17 novembre, Meloni: 'Precettazione condivisa, non è scelta politica' Adnkronos

proprio quei temi che Salvini e Meloni sui quali attaccavano i governi, quando erano all’opposizione”. Ha esordito Landini. Le parole di condanna del segretario della CGIL, per la scelta del Ministro ...(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "Fin dal nostro insediamento, stiamo lavorando per superare le rigidità del nostro sistema, per liberare le energie positive dell'Italia. Lo stiamo facendo cost ...