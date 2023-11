Meloni | paghiamo ancora conseguenze devastanti dell' uno vale uno

Leggi su agi

(Di mercoledì 15 novembre 2023) AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgiacollega all'assemblea di Federmanager, ha sottolineato l'importanza di competenza e merito come "valori aggiunti per la nostra nazione" e osserva che "sembra un'ovvietà ribadirlo, ma non sempre è stato così". "Per anni ci è stato detto il contrario, ovvero che 'unova unò e che la competenza non serviva a niente. Messaggi, di cui purtroppo - annota -le". "Noi - rivendica la presidente del Consiglio - abbiamo scelto di chiudere quella stagione e di lavorare per riattivare l'unico ascensore sociale di cui disponiamo: il merito. Lo Stato deve garantire a tutti le stesse possibilità nel punto di partenza, ma spetta al singolo dimostrare quanto. Spetta, cioè, ad ognuno di ...