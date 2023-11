Melissa Satta posta foto con Berrettini e immancabili arrivano le critiche degli hater

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 15 novembre 2023)e Matteosono stati di nuovo presi di mira dagli: da qualche mese a questa parte, infatti, il campione di tennis è accusato di essere deconcentrato sul campo per via della sua relazione con la showgirl, colpevole di distrarlo dalla sua carriera sportiva. In particolare, secondo alcunisarebbe la responsabile del crollo del tennista nel ranking mondiale Atp, dopo che nel gennaio 2022 si era aggiudicato la sesta posizione. Assente dalle Finals di Torino per un incidente alla caviglia procuratosi ad agosto agli Us Open, Matteoaveva scelto di prolungare il suo periodo di stop dovuto proprio all’infortunio, e di godersi qualche giorno di vacanza insieme asulle Alpi, come testimonia la carrellata di ...