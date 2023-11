Mediaset | Pier Silvio Berlusconi stravolge tutto | una vera e propria rivoluzione

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 15 novembre 2023) News TV. Cambiamenti in vista per i palinsestiavrebbe deciso di dare una svolta alla prima serata del sabato sera di Canale 5. Al momento, il prime time del sabato sera è occupato con successo da Tu si que vales. Il programma però sta per concludersi. Questo sabato, 18 novembre 2023, andrà in onda la finalissima e l’ultima puntata è prevista per sabato dopo, 25 novembre 2023 con “Il meglio di”. E poi? Leggi anche: “Grande Fratello”, notizia bomba sul concorrente: chi è a rischio eliminazione Leggi anche: “Grande Fratello”, Anita Olivieri svela perché è sparita dalla Casa: la confessione “Grande Fratello”, da dicembre doppio appuntamento con il sabato sera di Canale5 I palinsestiavranno un cambio di rotta per il mese di dicembre e toccheranno ...