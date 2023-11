Mediaset | la rivoluzione del sabato sera | Pier Silvio stravolge il palinsesto?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Cambiamenti in vista per i palinsesti: le principali modifiche avverranno a partire da dicembre e riguarderanno soprattutto la primata deldi Canale 5 e il reality show condotto da Alfonso Signorini, il Grande Fratello. Al momento, il prime time delè occupato con successo da Tu si que vales, che chiuderà la sua stagione autunnale con una puntata speciale, "Il meglio di”, alla fine di questo mese. Adesso, dunque, la direzione dei palinsestistarebbe decidendo quale programma collocare nei sabatidi dicembre al posto del seguitissimo Tu si que vales. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tv Blog, potrebbero andare in onda quattro puntate bis del Grande Fratello il 2, 9, 16 e 23 dicembre. Si ...