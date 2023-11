Me contro Te | in arrivo il disco Natale con Luì e Sofì | la tracklist

Uomini e Donne, Tina CipollariRiccardo: "Sei proprio un cafone, si vede dalla faccia" Gli opinionisti si scagliano con furiaClaudia , perché ritengono che sapesse già dell'del ...

Colf e badanti: in arrivo nuove misure contro l'evasione fiscale e ... Ipsoa

Contro il bullismo arriva in sala “Un sogno di periferia”, il film ... Provincia di Lecce

L'impianto prevede 60mila tonnellate l'anno, di cui 34mila in discarica, in un territorio ricco di prodotti Dop, Igp e tombe etrusche ...Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, durante le dinamiche del trono over, tra Tina Cipollari e Riccardo, un nuovo cavaliere, volano stracci. Ecco cosa è successo!