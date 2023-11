Mazzarri scelta giusta | il Napoli ha bisogno di un maestro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Corriere del Mezzogiorno – , non di chi scappa dopo gli allenamenti. L’edizione odierna del quotidiano, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Tra Tudor e, De Laurentiis ha puntato sull'usato sicuro. Unache cozza con la linea del patron del Napoli , notoriamente ostile ai ritorni di fiamma. Il passato torna a impattare sul presente con ...

Perché Mazzarri torna al Napoli: la scelta di De Laurentiis, cosa è successo con Tudor Corriere della Sera

Mazzarri riabbraccia Napoli: i quattro perché della scelta di De Laurentiis - Sportmediaset Sport Mediaset

Il piano B, la riserva, la seconda scelta. Non c'è bisogno neppure della presenza dei legali di Mazzarri per arrivare alla stretta di mano che sa di firma, De Laurentiis lo invita a presentarsi da ...Al Filadelfia bisogna fare i conti con un altro infortunio muscolare. "Toro, niente Linetty contro il Bologna" è il titolo scelto da Corriere Torino per il giornale di ...