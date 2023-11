Mazzarri | il Napoli può rinnovargli il contratto solo in due casi | le clausole

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Walterè il nuovo allenatore del, subentrando a Rudi Garcia. Aurelio De Laurentiis si è affidato a una vecchia conoscenza di Castel Volturno per tentare di risollevare le sorti di una stagione caratterizzata da molti punti critici. La notizia ha sorpreso tutti: Walterè il profilo su cui Aurelio De Laurentiis ha deciso di ripuntare per sostituire l’esonerato Rudi Garcia. Il tecnico ha fin da subito accettato questa nuova sfida in azzurro, non curandosi più di tanto di aspetti economici e dilegate al. In particolare, l’edizione odierna di Tuttosport svela quelli che sono i vincoli tra il tecnico toscano e il numero uno dei partenopei, con duedi rinnovo valide eventualmente per l’estensione del. News Calcio ...

(ANSA) - ROME, NOV 14 - Walter Mazzarri has been appointed Napoli coach to replace Rudi Garcia, the club said on Tuesday. "Welcome back Walter," wrote Napoli Chairman Aurelio De Laurentiis on X, ...Mazzarri torna a Napoli dopo dieci anni dall'ultima apparizione sulla panchina partenopea. Con lui, probabilmente cambierà il modulo di ...