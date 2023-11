Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli | ma non ci sarà presentazione

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Walterè iltecnico delal posto dell’esonerato Garcia, ma non terrà nessuna conferenza stampa di. Notizie calcio– Dopo l’esonero di Rudi Garcia, ilha ufficializzato Waltercome. Il tecnico toscano torna sulla panchina azzurra a 10 anni di distanza dalla sua precedente esperienza. Secondo quanto riferito da Carlo Alvino, però,non terrà nessuna conferenza stampa diin questi giorni. Il mister parlerà direttamente alla vigilia della prossima gara di campionato contro l’Atalanta. “Salvatore Aronica non farà parte dello staff di Walter, per iltecnico ...