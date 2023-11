Mazzarri al lavoro | il Napoli senza gli infortunati Meret e Rui

Leggi su anteprima24

Stop per infortuni per Mario Rui e Alexnel. Il club riporta l'esito degli esami che il terzino e il portiere hanno sostenuto alla clinica Pineta Grande. Mario Rui nel match contro l'Empoli ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra, mentre pernel riscaldamento prima del match contro l'Empoli, che non ha giocato, ha riportato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Entrambi hanno già cominciato le terapie. Intanto il resto delsta svolgendo la prima sessione di allenamento con il nuovo tecnico Walter. Un contatto tra il tecnico e la squadra che ha diversi nazionali non convocati come Victor Osimhen, che punta a tornare in campo già nel primo match del