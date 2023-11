Max Biaggi | “Il 50% del mio cuore è dedicato a Eleonora Pedron Io e Valentino amici? Quando fui ricoverato | chiamate da tutti tranne che da lui”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Maxsi è raccontato al Corriere della Sera in un’intervista completa, con una larga parte dedicata anche ai sentimenti.gli viene chiesto se abbia un nuovo amore, la risposta è molto consapevole: “No, sto bene così. Le regalo una perla della mia vita… Sto da solo per scelta, il 50 per cento del mio, ndr), la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni.ha un altro compagno, ci sentiamoi giorni, ci vediamo, viviamo bene”. E arriva anche una rivelazione suRossi e sui rapporti con lui che definisce “normali, ci ...

Chi è la fidanzata diNell'intervista al Corriere della Sera ,rivela di non avere una fidanzata al momento e di essere felice di essere single, nonostante in estate sia stato paparazzato in ...

Max Biaggi confessa: "Metà del mio cuore è della mia ex Eleonora Pedron" TGCOM

Max Biaggi: «Metà del mio cuore è ancora per Eleonora Pedron. Valentino Rossi Non siamo amici» Corriere della Sera

''Non credo avrò mai un altro amore come Eleonora Pedron, metà del mio cuore è ancora dedicato a lei'': confessione di Max Biaggi ...Al Corriere della Sera Max Biaggi parla di moto, di moto mondiale. Di Aprilia e di Ducati. Parla anche di Valentino Rossi. Non certo come di un amico. «Abbiamo rapporti normali, ...