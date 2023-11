Materiali critici e supply chain sostenibili Verso un piano italiano

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Catene di approvvigionamentoe resilienti per iessenziali per la doppia transizione, ecologica e digitale. Questo il fulcro della riunione svoltasi mercoledì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presieduta dal suo titolare Adolfo Urso, assieme al collega all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Era il terzo incontro del Tavolo tecnico nazionale sulle materie prime critiche, alla quale hanno partecipato rappresentanti della Farnesina, del Cnr, Enea, Asi, Istat e Ispra, più quelli di diversi centri di ricerca, consorzi di filiera e associazioni di categoria. In sottofondo, è in corso il trilogo a livello europeo per chiudere i negoziati sul Critical Raw Materials Act, pensato per aumentare estrazione e raffinazione interne e ridurre l’esposizione a shock esterni. Due giorni fa è stato raggiunto ...