Mario Rui e Alex Meret – Esito degli esami strumentali

(Di mercoledì 15 novembre 2023)Rui e, entrambi reduci da infortunio domenica scorsa, hanno sostenuto glipresso la clinica Pineta Grande:Rui ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Per il portiere, invece , lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Entrambi hanno già cominciato le terapie. Tempi di recupero ancora da definire per entrambi, ma di certo la situazione diRui è più delicata, al punto che la società potrebbe pensare di tesserare qualche giocatore svincolato per sostituirlo. Oltre al portiere e al difensore portoghese, il Napoli ha già dovuto rinunciare a Victor Osimhen, alla vigilia del ciclo di partite che definiranno il futuro ...

