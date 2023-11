Mario Conti | il famoso alpinista è disperso nei boschi

Leggi su today

(Di mercoledì 15 novembre 2023) È ufficialmente. Sono in corso in Valtellina (a Sondrio, nel territorio del Monte Rolla) le ricerche dilino", il "ragno della Grignetta" del quale non si hanno più notizie da ieri sera, martedì 14 novembre, dopo un'uscita neiin zona Mossini....