“Maria la caccia” Rivoluzione Uomini e Donne | fuori la protagonista “Non la sopporta”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Adesso non sembrerebbero più esserci dubbi, infatti quest’ultima indiscrezione suè abbastanza precisa.De Filippi sarebbe ormai pronta are ladallo studio del dating show di Canale 5. Ormai sarebbe arrivata al punto da nonrla più e quindi le loro strade dovrebbero dividersi. Sono diverse le novità relative alla trasmissione, ma questa è senza ombra di dubbio una delle più clamorose. Quindi, il pubblico dipotrebbe assistere ad una vera e propria svolta nel parterre.De Filippi vorrebbere lae chissà se non lo farà addirittura tra poco tempo. Non sono ancora stati stabiliti con certezza i tempi di questo ...