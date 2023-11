(Di mercoledì 15 novembre 2023) . Insomma, anche se l’occupazione nel settore è tornata ai livelli del 2019 con 987mila occupati e i consumi fuori casa continuano il recupero post pandemia a 89,6 miliardi di euro, ci sono difficoltà a reperire lavoratori. E' questo in parte è dovuto anche alla narrazione che viene...

Quest'anno la spesa in bar, ristoranti, pizzerie e pubblici esercizi raggiunge i 89,6 miliardi ma il 60% delle aziende non riesce a trovare personale formato. In ripresa i consumi fuori casa nel 2023. ...

Consumi fuori casa in ripresa ma è emergenza lavoro: mancano 150mila addetti Il Sole 24 ORE

Ristorazione, Fipe-Confcommercio: occupazione ai livelli del 2019 ... Il Diario del Lavoro

Mancano 150mila addetti nella ristorazione e per il 60% degli imprenditori è molto difficile trovare il personale. Insomma, anche se l’occupazione nel settore è tornata ai livelli del 2019 con 987mila ...Quest’anno la spesa in bar, ristoranti, pizzerie e pubblici esercizi raggiunge i 89,6 miliardi ma il 60% delle aziende non riesce a trovare personale formato.