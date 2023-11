commenta Sugli atti d'anagrafe dei figli dia Padova , la Procura ha cambiato idea. E pare che sulla questione, che riguarda la richiesta di cancellare la trascrizione dei bambini con due, la parola potrebbe ora passare alla ...

Mamme gay dai giudici, 'Procura ha cambiato posizione' Agenzia ANSA

Mamme gay dai giudici sulla cancellazione degli atti di nascita, la Procura di Padova: "Decida la Consulta" TGCOM

Sono 33 gli atti di opposizione alla trascrizione dei bambini all'anagrafe presentati dopo la circolare di Piantedosi. Udienze in calendario fino alla fine dell'anno ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...